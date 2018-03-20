Підконтрольні Фірташу підприємства «відмили» понад 500 мільйонів гривень – ГПУ

Підконтрольні українському бізнесмену Дмитру Фірташу підприємства «відмили» понад 500 мільйонів гривень, заявила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

Вона повідомила, що в рамках розслідування цієї справи 19 березня були проведені санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях підприємств реального сектору економіки та торговців цінними паперами.

«Протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угрупування з метою ухилення від сплати податків низкою підконтрольних українському олігарху Дмитру Фірташу підприємств, а саме ПРАТ «Сєвєродонецьке об’єднання азот», ПАТ «Азот», ПАТ «Рівнеазот», ДП «Хімік» ПАТ «Азот» та іншими, які входять до бізнес-групи GROUP DF, організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній», – написала Сарган.

Вона заявила, що з метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки протягом 2015-2017 років між цими підприємствами та страховими компаніями «СК «Саламандра-Україна», «СК «Дім страхування» та іншими, були укладені договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перерахували фіктивні страхові внески.

На думку слідства, таким чином були застраховані «завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати».

«У подальшому виведення цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших фіктивних підприємств та «підставних» фізичних осіб. Отже, страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією на адресу фіктивних підприємств та підставних осіб», – додала Сарган.

Слідство вважає, що такі кредити не планували повертати.

«Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії з подальшим виведенням готівки через банківські установи. Готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, направлялися підприємствам реального сектору економіки. Орієнтована сума ухилення від сплати податків складає понад 500 мільйонів гривень», – заявила Сарган.

У Group DF наразі не коментували звинувачення.

Дмитра Фірташа вважають одним з основних «донорів» екс-президента Віктора Януковича, чий режим був повалений після масових протестів в Україні у лютому 2014 року. Після цього Фірташ втік до Росії, а звідти вирушив до Австрії, де був заарештований в 2014 році за ордером США. Він був звільнений після виплати застави у 125 мільйонів євро з умовою не покидати Австрію.

Фірташ є засновником консорціуму, який займається виробництвом добрив, титану і видобутком газу, також він є головним акціонером одного з телевізійних каналів України.