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20 Березень 2018, Київ 15:36
Новини | Політика

Міністерство спорту виплатило призерам Паралімпіади понад 90 мільйонів гривень призових – Жданов

Українські лижники святкують перемогу в змішаній естафеті, 18 березня 2018 року

Міністерство молоді та спорту України виплатило переможцям і призерам зимових Паралімпійських ігор державні винагороди на загальну суму в понад 90 мільйонів гривень, заявив міністр спорту Ігор Жданов у Facebook.

«Спортсменам вже перерахували кошти на картки після повернення до України. Вперше наші паралімпійці отримали за свої перемоги такі ж винагороди, як і олімпійці», – написав Жданов.

Він нагадав, що за перше місце на Олімпіаді або Паралімпіаді спортсменам виплачують 125 тисяч доларів, за друге – 80 тисяч, а за третє – 55 тисяч.

Зимова Паралімпіада в південнокорейському Пхьончхані тривала з 9 до 18 березня. Збірна України здобула сім золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових, ставши шостою в загальнокомандному заліку.

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