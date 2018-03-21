Військові, які проходять реабілітацію в Угорщині, провели флешмоб проти агресії Росії – Непоп

Українські військовослужбовці, які проходять реабілітацію в Угорщині через отримані поранення під час бойових дій на Донбасі, провели 21 березня флешмоб Stop Russian Aggression під будівлею українського посольства в Будапешті.

«Провели флешмоб Stop Russian Aggression разом з українськими військовими, які брали участь у протидії російській агресії на сході України і зараз перебувають на реабілітації в місті Хайдусобосло в Угорщині. Голос тих, хто безпосередньо брав участь у протидії російській агресії і бачив її наслідки, повинен бути почутий у світі», – повідомила на сторінці у Facebook посол України в Угорщині Любов Непоп.

За її словами, серед учасників програми реабілатації в Угорщині є, зокрема, два захисники Донецького аеропорту, а також один боєць з числа полонених, яких обміняли у грудні минулого року.

«Реабілітацію в місті Хайдусобосло посольство організовує вже втретє у взаємодії з угорським бізнесменом Міклошем Інанчі за фінансової підтримки уповноваженого уряду Угорщини Іштвана Грежи у рамках проекту «Зігрій душу». Минулого року ще одну групу було запрошено до міста Печ за підтримки угорського бізнесмена Золтана Хорвата», – розповіла посол.

З квітня 2014 року в Україні триває збройний конфлікт на частині Донбасу. Українська влада вважає терористичними угруповання «ДНР» та «ЛНР», які контролюють частини Донецької та Луганської областей відповідно. Україна і Захід звинувачують Росію в підтримці бойовиків, Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі можуть бути російські добровольці.

Україна визнала Росію державою-агресором.