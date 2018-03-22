У США премію «за сміливість» дали правозахисниці з Казахстану

Державний департамент США оголосив імена фіналісток нагороди за 2018 рік для жінок із різних країн, які виявили особливу сміливість – International Women of Courage Award. Цього року серед нагороджених – правозахисниця Айман Умарова з Казахстану.

Умарова спеціалізується на особливо серйозних і тяжких злочинах, пов'язаних з сексуальним насильством над жінками та дітьми, а також з особами, ув'язненими за політичними мотивами і тими, хто зазнав тиску.

Вона веде колонку в Zona.kz, де порушує теми ув'язнених, катування і насильство в тюрмах і права людини.

Умарова також пише книгу про сексуальні домагання. Умарова є членом Алматинської обласної колегії адвокатів, експертом Ради з прав людини при президенті Казахстану і співзасновником громадського фонду «Правозахисники».

Також серед нагороджених – жінки з Мавританії, Руанди, Косова, Таїланду, Іраку, Афганістану, Гондурасу, а також католицька черниця, представлена до нагороди Ватиканом Марія Єлена Беріа з Італії.

Нагороди ввечері 22 березня в будівлі Держдепартаменту вручатиме перша леді США Меланія Трамп і виконувач обов'язків держсекретаря Джон Салліван.

Американські дипломатичні місії за кордоном пропонують кандидатури жінок до нагороди зі своїх країн перебування. Фіналістів вибирають і затверджують старші посадові особи американського дипвідомства.