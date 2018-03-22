На адмінкордоні з окупованим Кримом затримали жінку-дезертира – СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали дезертира на пункті пропуску «Каланчак» на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«Правоохоронці встановили, що колишня мічман ВМС Збройних сил України у 2014 році не повернулась на материкову частину держави, згідно з вказівкою Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ. Військовослужбовця було оголошено у розшук військовою прокуратурою. Оперативники спецслужби отримали інформацію, що жінка планує виїхати з Криму для переоформлення документів та затримали її під час перетину адмінкордону», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу, відкрите провадження за статтею про підроблення документів.

Ім'я затриманої не розголошують, коментарів колишнього мічмана з приводу підозр у дезертирстві немає.

Військова прокуратура Центрального регіону України розшукує понад 4 тисяч військовослужбовців, які після анексії Криму не прибули на територію материкової України для подальшого проходження служби.