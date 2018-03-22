Українські сили ППО привели в бойову готовність через провокації з боку Росії – ЗСУ

Українські сили та засоби протиповітряної оборони привели в бойову готовність, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

Українські військові заявили, що 22 березня зафіксували другу за місяць провокацію з боку Росії.

«Винищувальна та бомбардувальна авіація країни агресора здійснювала вильоти з аеродромів Шайковка, Кримськ та Бельбек з максимальним наближенням до державного кордону України, лінії розмежування між материковою частиною України та АР Крим, а також з наближенням до 40 кілометрів до берегової лінії зі сторони Чорного моря з подальшим польотом вздовж узбережжя Румунії, Республіки Болгарія та Республіки Туреччина», – заявили в ЗСУ.

Українські військові додали, що група дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22 з повним боєкомплектом у супроводі пари винищувачів Су-30 Росії здійснили політ у повітряному просторі анексованого Росією Криму, Азовського та Чорного морів. У ЗСУ переконані, що російські літаки відпрацьовували умовні завдання з нанесення ударів по цілях.

«Такі дії авіації Російської Федерації викликані передусім реакцією на проведення чергового етапу командно штабних тренувань у Повітряних силах Збройних сил України та з метою умовного відпрацювання блокади протоки Босфор», – впевнені в українській армії.

Відносини між Києвом та Москвою загострилися після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі навесні 2014 року.