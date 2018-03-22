Рада частково скасувала так звані «правки Лозового»

Верховна Рада схвалила законопроект, яким вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу і яким частково скасувала так звані «правки Лозового».

За схвалення законопроекту № 8151 за основу і в цілому проголосували 256 депутатів за мінімально необхідних 226.

Законом внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу, якими вилучене положення про те, що подання клопотання щодо, серед іншого, призначення експертизи здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді і подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого зареєстрований орган досудового розслідування як юридична особа.

У пояснювальній записці до законопроекту № 8151, вказувалося, що зміни до КПК, які набули чинності 15 березня, значно ускладнили роботу органів досудового розслідування. Наприклад, усі слідчі підрозділи Києва і Київської області повинні звертатися виключно до Шевченківського райсуду Києва, також цей суд буде розглядати всі клопотання слідчих Служби безпеки України та Державної фіскальної служби України (усього за штатом 34 судді, з яких фактично виконують свої обов’язки лише 19 слідчих суддів).

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявляв, що в разі невнесення змін до КПК робота правоохоронної системи буде паралізована.

3 жовтня 2017 року Верховна Рада схвалила внесення змін до низки кодексів, зокрема Кримінального процесуального кодексу. Під час ухвалення закону було враховано правки депутата від Радикальної партії Андрія Лозового. Відповідно до змін, тепер слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, серед іншого, щодо встановлення причин смерті. Раніше експертизу проводили за рішенням слідчого. Також були змінені строки досудового розслідування.

Ці зміни до Кримінального процесуального кодексу набули чинності 15 березня. «Правки Лозового» критикували правоохоронні органи.