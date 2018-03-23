Визначено час засідання і суддю, який розглядатиме обрання запобіжного заходу Савченко

Суддя Шевченківського районного суду Києва Євген Сидоров розглядатиме з 10:30 23 березня питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо народного депутата Надії Савченко, повідомили Радіо Свобода у прес-службі суду.

Раніше сьогодні до суду надійшло відповідне клопотання.

У ГПУ напередодні заявили, що проситимуть у суду запобіжний захід – тримання під вартою на двомісячний термін.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті.

Після цього в кулуарах Верховної Ради слідчий повідомив народному депутату, що затримує її. Згодом речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Юрій Луценко підписав і оголосив Савченко підозру в присутності її адвоката.

Савченко інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».