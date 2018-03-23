Радіо Свобода Daily: основні моменти затримання Савченко

Один день Савченко

Народного депутата Надію Савченко затримали. Верховна Рада дала згоду на її арешт. Нині вона перебуває в управлінні СБУ в Києві. Ймовірно, що запобіжний захід для Савченко оберуть вже сьогодні – 23 березня.

Савченко звинувачують у тероризмі і підготовці державного перевороту. За даними ГПУ, Надія Савченко вступила у змову з колишнім переговірником Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків угруповання «ДНР» Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. ГПУ підозрює Савченко у плануванні теракту в парламенті України. Сама Савченко заявляє, що планувала не теракт, а лише «провокацію». «Я хотіла налякати вас», – сказала вона.

Радіо Свобода зібрало найяскравіші епізоди попереднього дня:

Надія Савченко принесла на засідання комітету два гранати – фрукти, – щоб «здивувати депутатів».

Під час представлення подань генпрокурор Юрій Луценко заявив, що до передачі зброї депутатові Савченко на окупованій території були причетні російські військові. Сама Савченко перебування на окупованій території назвала «спецоперацією».

«Я пропоную переворот. Тому що їх треба прибрати фізично – причому всіх і зразу» – відео із такою розмовою Савченко і Рубана показали в парламенті. На відео йшлося про те, що потрібен «хаос», але «контрольований».

За дозвіл на арешт Савченко проголосували 268 депутатів. Проти проголосували 10 парламентарів, зокрема, Аркадій Корнацький і Вадим Кривохатько з «БПП», позафракційний Євген Мураєв, від «Опоблоку» – Михайло Добкін, Вадим Новинський, Нестор Шуфрич.

На запитання народного депутата Антона Геращенка про проведення психіатричної експертизи Савченко Луценко відповів: «В переліку першочергових слідчих дій пунктом 8 стоїть призначення судово-психіатричної експертизи».

Слідчий повідомив Савченко про затримання в кулуарах Верховної Ради. Він попросив Савченко прибути до управління СБУ. Вона погодилася і запропонувала пройтися до будівлі пішки.

Президент Петро Порошенко подякував працівникам СБУ і Генпрокуратури за «запобігання масовим терактам і викриту російську спецоперацію проти України». За його словами, мета російської спецоперації – посіяти хаос.

Про реакцію соцмереж на справу Савченко можна прочитати за лінком, а тут – фоторепортаж учорашнього дня народного депутата.

Далі коротко:

– Верховна Рада підтримала постанову про невизнання Україною виборів президента Росії на території анексованого нею Криму. «За» проголосували 255 народних депутатів, ще 72 не брали участі в голосуванні.

– Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного проекти законів про відтермінування подачі електронних декларацій про доходи громадськими активістами.

– Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький назвав провокацією ситуацію довкола прослуховування його робочого кабінету.

– НАБУ відкрило справу після розслідування «Схем» про новий газовий бізнес оточення Порошенка.

Життя після олімпійського «золота»

Олександр Абраменко – перший олімпійський чемпіон із фристайлу та єдиний, хто здобув нагороду у Пхьончхані для олімпійської збірної. Він також увійшов в історію українського спорту як перший чоловік, що здобув нагороду найвищого ґатунку на Олімпіаді за часи незалежної України. Про зміни в житті, плани на майбутнє та віру в розвиток українського фристайлу Олександр Абраменко розповів Радіо Свобода.

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