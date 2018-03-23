Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Березень 2018, Київ 07:42
Політика

Радіо Свобода Daily: основні моменти затримання Савченко

Надія Савченко

Один день Савченко

Народного депутата Надію Савченко затримали. Верховна Рада дала згоду на її арешт. Нині вона перебуває в управлінні СБУ в Києві. Ймовірно, що запобіжний захід для Савченко оберуть вже сьогодні – 23 березня.

Савченко звинувачують у тероризмі і підготовці державного перевороту. За даними ГПУ, Надія Савченко вступила у змову з колишнім переговірником Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків угруповання «ДНР» Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. ГПУ підозрює Савченко у плануванні теракту в парламенті України. Сама Савченко заявляє, що планувала не теракт, а лише «провокацію». «Я хотіла налякати вас», – сказала вона.

Радіо Свобода зібрало найяскравіші епізоди попереднього дня:

  • Надія Савченко принесла на засідання комітету два гранати – фрукти, – щоб «здивувати депутатів».

  • Під час представлення подань генпрокурор Юрій Луценко заявив, що до передачі зброї депутатові Савченко на окупованій території були причетні російські військові. Сама Савченко перебування на окупованій території назвала «спецоперацією».
  • «Я пропоную переворот. Тому що їх треба прибрати фізично – причому всіх і зразу» – відео із такою розмовою Савченко і Рубана показали в парламенті. На відео йшлося про те, що потрібен «хаос», але «контрольований».

  • За дозвіл на арешт Савченко проголосували 268 депутатів. Проти проголосували 10 парламентарів, зокрема, Аркадій Корнацький і Вадим Кривохатько з «БПП», позафракційний Євген Мураєв, від «Опоблоку» – Михайло Добкін, Вадим Новинський, Нестор Шуфрич.
  • На запитання народного депутата Антона Геращенка про проведення психіатричної експертизи Савченко Луценко відповів: «В переліку першочергових слідчих дій пунктом 8 стоїть призначення судово-психіатричної експертизи».

  • Слідчий повідомив Савченко про затримання в кулуарах Верховної Ради. Він попросив Савченко прибути до управління СБУ. Вона погодилася і запропонувала пройтися до будівлі пішки.
  • Президент Петро Порошенко подякував працівникам СБУ і Генпрокуратури за «запобігання масовим терактам і викриту російську спецоперацію проти України». За його словами, мета російської спецоперації – посіяти хаос.

Про реакцію соцмереж на справу Савченко можна прочитати за лінком, а тут – фоторепортаж учорашнього дня народного депутата.

Далі коротко:

– Верховна Рада підтримала постанову про невизнання Україною виборів президента Росії на території анексованого нею Криму. «За» проголосували 255 народних депутатів, ще 72 не брали участі в голосуванні.

– Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного проекти законів про відтермінування подачі електронних декларацій про доходи громадськими активістами.

– Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький назвав провокацією ситуацію довкола прослуховування його робочого кабінету.

– НАБУ відкрило справу після розслідування «Схем» про новий газовий бізнес оточення Порошенка.

Життя після олімпійського «золота»

Олександр Абраменко – перший олімпійський чемпіон із фристайлу та єдиний, хто здобув нагороду у Пхьончхані для олімпійської збірної. Він також увійшов в історію українського спорту як перший чоловік, що здобув нагороду найвищого ґатунку на Олімпіаді за часи незалежної України. Про зміни в житті, плани на майбутнє та віру в розвиток українського фристайлу Олександр Абраменко розповів Радіо Свобода.

Олександр Абраменко
Олександр Абраменко

Пам’ятайте, головне – не здаватися!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...
Loading...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG