Радіо Свобода Daily: основні моменти затримання Савченко

Один день Савченко
Народного депутата Надію Савченко затримали. Верховна Рада дала згоду на її арешт. Нині вона перебуває в управлінні СБУ в Києві. Ймовірно, що запобіжний захід для Савченко оберуть вже сьогодні – 23 березня.
Савченко звинувачують у тероризмі і підготовці державного перевороту. За даними ГПУ, Надія Савченко вступила у змову з колишнім переговірником Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків угруповання «ДНР» Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. ГПУ підозрює Савченко у плануванні теракту в парламенті України. Сама Савченко заявляє, що планувала не теракт, а лише «провокацію». «Я хотіла налякати вас», – сказала вона.
Радіо Свобода зібрало найяскравіші епізоди попереднього дня:
Про реакцію соцмереж на справу Савченко можна прочитати за лінком, а тут – фоторепортаж учорашнього дня народного депутата.
Далі коротко:
– Верховна Рада підтримала постанову про невизнання Україною виборів президента Росії на території анексованого нею Криму. «За» проголосували 255 народних депутатів, ще 72 не брали участі в голосуванні.
– Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного проекти законів про відтермінування подачі електронних декларацій про доходи громадськими активістами.
– Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький назвав провокацією ситуацію довкола прослуховування його робочого кабінету.
– НАБУ відкрило справу після розслідування «Схем» про новий газовий бізнес оточення Порошенка.
Життя після олімпійського «золота»
Олександр Абраменко – перший олімпійський чемпіон із фристайлу та єдиний, хто здобув нагороду у Пхьончхані для олімпійської збірної. Він також увійшов в історію українського спорту як перший чоловік, що здобув нагороду найвищого ґатунку на Олімпіаді за часи незалежної України. Про зміни в житті, плани на майбутнє та віру в розвиток українського фристайлу Олександр Абраменко розповів Радіо Свобода.
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