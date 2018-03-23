Шевченківський райсуд Києва отримав клопотання щодо запобіжного заходу для Савченко

На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва 23 березня надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Надії Савченко, йдеться в повідомленні на сторінці суду у Facebook. Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі суду, наразі відбувається розподіл розгляду справи поміж суддями.

«Інформація про час та місце розгляду зазначеного клопотання повідомлятиметься додатково», – вказали у суді.

Про те, що запобіжний захід для Надії Савченко обиратимуть 23 березня, ймовірно, в Шевченківському райсуді повідомляв напередодні і речник ГПУ Андрій Лисенко. За його словами, йдеться про клопотання про обрання запобіжного заходу для Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті.

Після цього в кулуарах Верховної Ради слідчий повідомив народному депутату, що затримує її. Згодом речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Юрій Луценко підписав і оголосив Савченко підозру в присутності її адвоката.

Савченко інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.