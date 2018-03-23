Вибух у лондонському метро: 18-річного біженця з Іраку засудили до довічного ув’язнення

18-річного шукача притулку з Іраку Ахмеда Хассана засудили до довічного ув’язнення в справі про вибух на станції метро Parsons Green у Лондоні, який стався у вересні 2017 року. Згідно з рішенням суду, він має провести в тюрмі щонайменше 34 роки.

Хассана визнали винним у замаху на вбивство. Його звинувачували в закладенні саморобного вибухового пристрою в поїзді метро.

«Ви мали намір того ранку вбити якомога більше членів британського суспільства», – сказав суддя.

Зранку 15 вересня у вагоні метро на станції Parsons Green у Лондоні стався вибух, унаслідок якого постраждала 51 людина. Британська влада розглядає інцидент як теракт. Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Поліція заявляла, що вибуховий пристрій здетонував неповністю.

Хассана заарештували 16 березня в портовому місті Дуврі, коли він намагався сісти на пором до Франції.