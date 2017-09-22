Поліція висунула обвинувачення 18-річному підозрюваному у вибуху в метро Лондона

Поліція Лондона висунула обвинувачення 18-річному підозрюваному у справі про вибух у метро британської столиці.

Як повідомляє поліція, Ахмеда Хассана звинувачують у закладенні саморобного вибухового пристрою, що неповністю детонував на станції метро Parsons Green 15 вересня під час ранкової години пік.

За повідомленнями, Хассан є вихідцем з Іраку. Його арештували 16 вересня у портовому місті Дуврі, коли він намагався сісти на пором до Франції.

30 людей були поранені внаслідок вибуху.

Пізніше поліція повідомила, що вибуховий пристрій був «дуже небезпечною» бомбою, нашпигованою шрапнеллю. Правоохоронці додали, що жертви були б значно більшими, якщо б пристрій повністю спрацював.

Ще троє підозрюваних станом на 22 вересня залишаються під вартою, їм звинувачень не висували.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання «Ісламська держава».