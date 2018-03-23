Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Березень 2018, Київ 21:40
Новини | Міжнародні

Росія: заступником голови правління «Газпрому» призначили «далекого родича» Путіна

Рада директорів російського «Газпрому» обрала заступником голови правління компанії Михайла Путіна. Термін його повноважень на посаді члена правління триватиме п’ять років, заявили в «Газпромі».

З 2007 до 2018 року Михайло Путін був радником голови правління «Газпрому». У цей же період часу він працював заступником голови правління компанії «СОГАЗ». Михайло Путін закінчив Івановський державний медичний інститут імені А. С. Бубнова і Державну академію управління імені С. Орджонікідзе.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав Михайла Путіна «далеким родичем» глави держави Володимира Путіна.

«Мені не відомо, що в них є якесь спілкування, тобто вони фактично не спілкуються. Але якісь далекі родинні зв’язки справді є», – сказав Пєсков.

Видання «Коммерсант» називає Михайла Путіна двоюрідним племінником президента.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG