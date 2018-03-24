Російський артист Костянтин Райкін потрапив у базу «Миротворця»

Відомий російський артист Костянтин Райкін потрапив у базу сайту «Миротворець» через приїзд в анексований Крим, йдеться в повідомленні ресурсу на сторінці у Facebook.

«Днями ми знайшли переконливі докази того, що він (Райкін – ред.) свідомо порушував державний кордон України з метою проникнення в окупований російськими загарбниками український Крим», – йдеться повідомленні.

Повідомляється, що раніше Райкіна не вносили до бази через те, що «не було переконливих підтверджень його протиправної діяльності».

Наприкінці листопада минулого року активісти в Одесі зірвали виступ російського артиста Костянтина Райкіна, пригадавши йому виступи на підтримку захоплення Росією українського Криму.

Іноземні артисти й інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску.

Центр «Миротворець» є громадською організацією і відомий збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів та іноземних громадян, що їх підтримують. Відповідну інформацію про цих осіб «Миротворець» публікує на своєму сайті в розділі «Чистилище».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.