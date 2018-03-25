Історичний гандбольний матч між Косово й Сербією скасований через загрозу безпеці

Істроричний гандбольний матч між молодіжними жіночими збірними Сербії та Косово біля сербської столиці Белграду скасований через загрозу безпеці. Відповідне рішення ухвалив міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович 23 березня.

Це сталося після того, як десятки людей зі смолоскипами й сербськими прапорами зібралися біля місця проведення гри.

Віце-прем’єр Косова Енвер Ходжай назвав ситуацію «немислимою».

Матч кваліфікації на жіночий чемпіонат світу серед учасниць віком до 20 років мав стати першим задокументованим спортивним змаганням між Сербією і її колишньою частиною, незалежність якої Белград не визнає.

Європейська гандбольна федерація організувала гру як частину турніру за участю чотирьох команд. Після рішення скасувати матч організація виключила Сербію зі складу учасників цих змагань.

Водночас МВС Сербії заявило, що інші матчі Косова на турнірі, з Норвегією та Словаччиною, також скасовані, щоб уникнути конфліктів між правоохоронцями й громадянами.

У 2008 році Косово односторонньо проголосило незалежність від Сербії. Це визнали 113 країн, включно зі США. Сербія та Росія досі не визнають незалежності Косова, Україна теж не має дипломатичних відносин із колишнім автономним краєм у складі Сербії.