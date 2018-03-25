Росія: у Раді Федерації заявили, що у вибори президента намагалися втрутитися з-за кордону

У вибори президента Росії намагалися втрутитися з-за кордону, заявив голова комісії Ради Федерації Росії із захисту державного суверенітету Андрій Клімов у коментарі агентству «РИА Новости».

«Мова йде про заклики бойкотувати голосування, DDoS-атаках на інформаційні ресурси ЦВК, інформ-атаках», – сказав Клімов і додав, що може надати «тисячі фактів розрізненого втручання».

Він зазначив, що перешкоджання голосуванню в Україні також можна вважати спробою вплинути на результат виборів.

16 березня Міністерство внутрішніх справ України заявило, що в день проведення в Росії президентських виборів на територію російських дипломатичних представництв в Україні (посольства в Києві, генеральних консульств у Львові, Одесі і Харкові) громадяни Росії допускатися не будуть, за винятком осіб із дипломатичним статусом.

У Росії у відповідь звинуватили Україну в «порушенні міжнародних зобов’язань і міжнародного права» у «втручанні у внутрішні справи Росії».

Вибори президента Росії відбулися 18 березня. Володимир Путін отримав 76,7 відсотка голосів виборців і був переобраний на шестирічний термін.

Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008 – 2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.