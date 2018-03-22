«Іноземні спостерігачі» в окупованому Криму: хто ці люди?

(Рубрика «Точка зору»)

Ігор Воротников

Російські вибори в анексованому Криму, звісно ж, відбулися без порушень. Зробити цю смішну, з точки зору міжнародного права та здорового глузду, заяву хоча б трохи більш авторитетною були покликані «сорок три» «іноземних спостерігачі» з «двадцяти країн світу». Щоправда, при детальнішому розгляді виявилось, що з такими біографіями «спостерігачі» не додають авторитетності, а ще більше підкреслюють всю абсурдність і показовість ситуації з виборчим процесом на окупованій території.

Диригент

«Ми дивимося, наприклад, чи є якісь пачки в урнах, якщо хтось, наприклад, кинув одразу багато бюлетенів пачкою. Тут це неможливо, оскільки все зафіксоване й сканується по одному. Ми були в трьох пунктах і жодних порушень не бачили ніде. Все робиться абсолютно професійно і порядно», ‒ зазначив представник зі Швеції Крістофер Валандер.

Він ‒ диригент, випускник російської Санкт-Петербурзької консерваторії. Відомий як художній керівник музичного фестивалю «Нордік мьюзік», що регулярно проходив у Філармонії Санкт-Петербурга. До того ж, він згадується серед учасників фестивалю шведського кіно все в тому ж Петербурзі, а більше ‒ ніде.

Ресторатор

Дуже екзотично й переконливо виглядав у своєму виступі спостерігач «із Афганістану» Ехлас Мохаммад Тамім: «Ми бачимо, що все прозоро та відкрито. Ми вільно можемо спостерігати за тим, як проходить цей процес, як люди таємно голосують у кабінах, потім відправляють бюлетені до спеціальної машини. Поки ніяких порушень я не бачив».

Насправді Ехлас Мохаммад Тамім є генеральним директором фірми «Ліссанторг» у Москві. Основним видом діяльності цієї фірми названа «діяльність ресторанів і послуги з доставки продуктів харчування». До того ж, минулого року Ехлас Мохаммад Тамім зареєстрував у Москві товариство з обмеженою відповідальністю «Наша молодь», що орієнтоване, згідно з інформацією Державного реєстру юридичних осіб, на «діяльність професійну, наукову та технічну тощо».

Для цього у афганського «спостерігача» є всі передумови ‒ 2010 року він захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики» на тему: «Афганська криза та проблеми її врегулювання». Дисертація підготовлена в Російському університеті дружби народів.

Окрім того, він входить до складу Асоціації сприяння та розвитку молоді Афганістану, що веде активну діяльність за поданням цієї країни в Росії: сприяє в заїзді вболівальників на чемпіонат світу з футболу, бере участь у «міжнародних» конференціях.

Фальсифікатор

Напевно, тільки в Росії могли здогадатися залучити спостерігачем за законністю виборів людину, яка є фігурантом кримінальної справи про фальсифікацію виборів у рідній країні. Старий знайомий Андреас Маурер, який регулярно відвідує Крим для створення міфу про те, що «Німеччина визнає» анексовану територію, цього разу виступив в образі «іноземного спостерігача».

До цього Маурер тричі відвідував Крим, а також угруповання «ДНР» як «депутат» від партії лівих. При цьому пропагандистські ресурси широко висвітлювали його візити, але завжди замовчували, що він є депутатом міської ради в маленькому містечку Квакенбрюке з населенням у тринадцять тисяч осіб. У мережі з'явилася публікація про те, що поліція Німеччини порушила кримінальну справу за фактом фальсифікації виборів шляхом махінації з голосуванням поштою і що Маурер є одним із підозрюваних у цій справі.

У цілому ж цей персонаж, який народився в СРСР і переїхав згодом до Німеччини, є регулярним гостем не тільки в Криму, але й на основних російських телеканалах, озвучуючи ті меседжі про європейську та німецьку політику, що необхідні Кремлю.

«Народний дипломат»

Частим супутником Маурера в його поїздках на окуповану територію Криму і Донецької області виступає такий собі Хендрік Вебер, який у Facebook зареєстрований з промовистим прізвищем Русенланд.

До появи в амплуа «міжнародного спостерігача» він уже багато разів відзначився на російських телеканалах як... «норвезький дипломат». Так його позиціонують у зв'язку з тим, що громадська організація, яку він очолює, називається «Народна дипломатія».

Журналісти проекту StopFake повідомляють, що Вебер є жителем невеликого містечка Слетта в комуні Радьой недалеко від Бергена, а також власником фірми, що займається будівництвом і ремонтом бетонних конструкцій. Як пише норвезька газета Verdens Gang (VG), разом зі своєю дружиною Метте Русенлунд він створив об'єднання «Народна дипломатія. Норвегія». Займається це об'єднання переважно поїздками до Криму. «РИА Новости» вказують, що Вебер відвідує півострів уже вшосте. В інтерв'ю Вебер відгукувався про Володимира Путіна як про «рятівника російського народу».

Інвестор

Практично нічого не вдалося знайти про «малайзійського спостерігача»​ Севаража Нісхана, який сам про себе повідомив тільки, що він громадський діяч і займається інвестиційними проектами. Пошук у мережі показав, що таке ім'я та прізвище є досить поширеними від Індії до Індонезії, при цьому громадський активіст жодного разу не згадується в російському сегменті Гугла, окрім участі у виборах в Криму, й ніколи ‒ в англомовному сегменті. Навіть більше, пошук у соціальних мережах також не допоміг знайти акаунт користувача під таким ім'ям, який би відповідав фотографії, представленій з виборчої дільниці. Така «публічність» поряд із досить молодим віком спостерігача, судячи з фотографії, дозволяють зробити припущення, що Нісхан дещо перебільшив, сказавши, що займається громадською діяльністю.

Військовий пропагандист

Не всі люди з-поміж спостерігачів виявилися випадковими або явно «постановочними» персонажами. Бригаду «незалежних спостерігачів» посилили європейськими агентами впливу Кремля. До них можна впевнено віднести Йохана Бекмана, в минулому військового пропагандиста, доцента, якому заборонено викладання в Гельсінкі та в'їзд до Естонії. Сам він живе в російському Санкт-Петербурзі, захистив скандальну дисертацію на тему «російської мафії», стверджуючи, що міфи про неї дуже перебільшені. Лауреат низки премій і нагород у Росії, представник ніким невизнаної «ДНР» у Фінляндії.

Група діячів культури та політиків із країн Балтії засудила його висловлювання про те, що Естонія є «частиною Росії». Однак, судячи з публічних оцінок низки скандинавських журналістів, експертне співтовариство в регіоні всерйоз його не сприймає. А в Криму такий «спостерігач» виглядає дуже солідно, якщо не знати особливостей його авантюрної біографії, то думка звучить цілком респектабельно.

«Я був «міжнародним спостерігачем» на «референдумі» про самовизначення Криму чотири роки тому й дуже добре пам'ятаю, яке це було величезне свято для всіх кримчан. Хочу сказати, що «референдум» у Криму дає й нам ‒ західним народам ‒ надію на справжню демократію. Що стосується сьогоднішнього голосування, то це, звісно, теж велике свято для кримчан, для всієї Росії. Вибори організовані дуже добре, вони є максимально прозорими, відкритими та демократичними», ‒ зазначив Йохан Бекман.

Депутат

Серед інших помітних постатей ‒ Стефано Вальдегамбері, депутат регіонального парламенту, або по-нашому ‒ обласної ради, до якого входить Венеція. Політик представляє сепаратистську політичну силу, що виступає за незалежність північних регіонів Італії, багатих промисловістю, від бідного центру та жебрака-півдня країни. У цій боротьбі венеціанці дуже тісно дружать із російськими дипломатами, а на сторінці Вальдегамбері в Facebook навіть є фотографія з Путіним.

До речі, там же можна побачити, що на вибори його запросила Державна дума Росії, надіславши офіційне запрошення за підписом її голови, що наводить тінь на об'єктивність оцінок сеньйора Вальдегамбері. Це навіть не згадуючи, що підконтрольна Росії влада Криму подарувала йому за лояльність апартаменти в елітному комплексі на березі Тарханкута.

Раніше цей «спостерігач» уже неодноразово використовувався підконтрольною Кремлю місцевою владою в рамках регулярних фейкових заїздів «іноземних» делегацій, представники яких щоразу міркують про необхідність визнання російської юрисдикції Криму та скасування санкцій. А також обіцяють налагодити тісну взаємодію італійського бізнесу з кримським.

Борець із тероризмом

Ще один «спостерігач» ‒ португальський дослідник Марко Марсилі, який на своєму особистому сайті зазначив, що є експертом у галузі боротьби з тероризмом. Він є науковим співробітником центру досліджень, інновацій та розвитку військової Академії Португальської армії. При цьому, незважаючи на наукову діяльність в Португалії, значна частина дослідних публікацій Марсилі присвячена питанням італійської політики. А судячи з його постів на сторінці в Facebook, останнім часом він живе та працює в Афганістані.

Що привело його спостерігати за «виборами» в Криму ‒ незрозуміло. За ідеєю, окрім процесу голосування, спостерігачів, тим більше міжнародних, у день виборів цікавити нічого не повинно. Тим часом Марсилі розповів, що він і його колеги після відвідин кількох дільниць зустрілися з муфтієм Духовного управління мусульман Криму Еміралі Аблаєвим. «У Бахчисараї ми зустрілися з муфтієм, поговорили. Це велика честь для нас. Ми вислухали його точку зору як представника кримських татар, а також про те, як змінилося життя в Криму за останні чотири роки», ‒ повідомив він.

Підсумки

Із усіх голосно заявлених іноземних «спостерігачів» точно не приїхав обіцяний Володимиром Константиновим депутат нижньої палати французького парламенту Тьєррі Маріані. Цілком ймовірно, не дісталася півострова й очолювана ним французька делегація. В усякому разі, у момент голосування сам Маріані був у Москві, а про участь французів у спостереженні за голосуванням у Криму інформації не знайшлося.

Таким чином, із «43 спостерігачів», які нібито стежили за голосуванням у Криму, достовірно відомо тільки про участь восьми осіб, з яких щонайменше троє живуть у Росії, а ще четверо прямо беруть участь у виправданні анексії Криму та інших інформаційно-пропагандистських акціях Кремля. Що загалом цілком обґрунтовано, оскільки самі вибори можна сміливо віднести саме до такого типу акцій.

Ігор Воротников – кримський блогер

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