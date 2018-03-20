МЗС Британії назвало 5 причин, чому «референдум» в Криму був незаконним

Чотири роки тому Росія провела остаточну незаконну окупацію Криму – суверенної території України, що Росія визнавала в рамках ряду міжнародних угод.
Міністерство закордонних справ Великобританії навело п’ять причин незаконності так званого «референдуму» в Криму, проведеного чотири роки тому.
ЄС не визнав виборів президента Росії в окупованому Криму.
В спільній статті міністри Данії, Швеції, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Румунії та України наголосили, що чотири роки тому Росія провела остаточну незаконну окупацію Криму – суверенної території України, що Росія визнавала в рамках ряду міжнародних угод.
«Те, що відбулося в Криму, стосується не тільки України, це стосується нас усіх. Тому ми не забудемо і не полишимо Крим», – наголошується в заяві міністрів.
До позиції ЄС приєднались і інші країни.
МЗС Норвегії заявило: «Норвегія не визнає російські президентські вибори в Криму. Норвегія продовжує підтримувати політику ЄС з невизнання».
Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд також виступила з відповідною заявою.
«Чотири роки тому було проведено вторгнення і незаконну окупацію Криму. Канада підтримує народ України і завжди захищатиме суверенітет та територіальну цілісність перед лицем російської агресії», – наголосила Христя Фріланд.
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