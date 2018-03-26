Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Березень 2018, Київ 23:40
Новини | Міжнародні

Twitter почне блокувати рекламу криптовалют

Соціальна мережа Twitter почне блокувати рекламу криптовалют, починаючи від 27 березня. Про це компанія повідомила в коментарі агентству Reuters.

Заборона охоплюватиме рекламу ICO (первинного розміщення монет), обміну криптовалют і криптогаманців, заявили у Twitter.

Facebook заборонив рекламу криптовалют у січні. Google має намір вжити такі ж заходи в червні.

Криптовалюта – це цифрова (віртуальна) валюта. Наразі криптовалюта, зокрема найпоширеніша, біткойн, не має визначеного правового статусу в Україні. У 2014 році в Україні була оприлюднена позиція Нацбанку, в якій йшлося про те, що біткойн не рекомендується для використання, адже це високоризиковий фінансовий інструмент.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG