Прокуратура: суд продовжив арешт Россошанського, підозрюваного у смертельному ДТП

Прокуратура Київщини повідомляє, що за її клопотанням суд продовжив запобіжний захід для Дмитра Россошанського, якого обвинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що спричинили смерть Світлани Сапатинської у вересні 2015 року.

«27 березня, відбулося чергове судове засідання у справі ДТП за участі Д. Россошанського. За клопотанням прокуратури Київської області обвинуваченому у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України Д. Россошанському продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – заявили в прокуратурі.

У травні 2017 року Дмитра Россошанського засудили до семи років позбавлення волі. 27 грудня Апеляційний суд скасував цей вирок, однак відправив справу на новий розгляд.

Справою про загибель Світлани Сапатинської займалася її сестра, юрист Ірина Ноздровська, тіло якої знайшли у селі Демидів Київської області 1 січня. Поліція у вбивстві підозрює батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського. 9 січня Вишгородський районний суд Київської області застосував щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.