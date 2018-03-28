Міноборони: АТО триватиме паралельно з операцією Об’єднаних сил до указу президента

У Міністерстві оборони заявляють, що Антитерористична операція триватиме паралельно з операцією Об’єднаних сил до указу президента України про її закінчення.

«Наразі АТО буде йти паралельно з майбутньою операцією Об’єднаних сил. Рішення про закінчення антитерористичної операції буде одразу ж з підписання президентом Петром Порошенком відповідного указу про завершення антитерористичної операції. Наразі такого указу немає», – розповів заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

За його словами, зараз триває формування Об’єднаних сил.

20 лютого президент України Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу («Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях»). Цей документ, серед іншого, передбачає, що командування переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових. Також воєнна операція України на сході, яка називалася «антитерористичною», тепер має назву «заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, стримування і відсічі російській збройній агресії».

16 березня президент України Петро Порошенко призначив Сергія Наєва командувачем об’єднаних сил.

23 березня у Службі безпеки України заявили про передачу військовим керівництва воєнною операцією на Донбасі.

Командувач об’єднаних сил підпорядковується головнокомандувачу та начальнику генерального штабу. Керувати операцією буде Генеральний штаб.