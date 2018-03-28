Росія: голову дагестанського «Меморіалу» жорстоко побили

У російському регіоні Дагестані невідомі жорстоко побили голову місцевого відділення правозахисної організації «Меморіал» Сіражудіна Дацієва.

Як повідомила директор Центру аналізу і запобігання конфліктам Катерина Сокирянська, правозахисника шпиталізували в нейрохірургічне відділення після того, як невідомі напали на нього біля його будинку вранці 28 березня.

Після арешту голови чеченського «Меморіалу» Оюба Тітієва на початку січня співробітникам організації на Північному Кавказі почали погрожувати. Так 17 січня двоє невідомих підпалили офіс «Меморіалу» в Назрані. 22 січня в Махачкалі був підпалений автомобіль дагестанського представництва правозахисного центру. Наступного дня на телефонний номер співробітників організації надійшли погрози.

Оюба Тітієва заарештували за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Правозахисник і його колеги наполягають, що заборонені речовини підкинули співробітники поліції, які проводили обшук і затримання.

За словами Тітієва, справа проти нього сфабрикована, а влада Чечні хоче позбутися «Меморіалу» в республіці. Провідні міжнародні правозахисні організації закликали російську владу звільнити правозахисника.