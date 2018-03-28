Укргідрометцентр: 29 березня на заході та на півночі країни очікуються опади

29 березня на заході та на півночі Лівобережжя очікуються опади, повідомив Укргідрометцентр у Facebook.

«Уночі у центральних, більшості північних та східних областей невеликий мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу, вдень у західній частині помірний дощ, на півночі Лівобережжя місцями невеликі опади; на решті території без істотних опадів. Уночі та вранці на дорогах північно-східної половини подекуди ожеледиця», – заявив Укргідрометцентр.

Згідно з повідомленням у більшості регіонів країни очікується північно-східний вітер, однак на заході – південно-східний, 5-10 метрів на секунду.

«Температура вночі від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 5 градусів тепла; вдень 1-6 градусів тепла, у південній частині та на Прикарпатті 8-13 градусів; на Чернігівщині та Сумщині вночі 5-10 градусів морозу, вдень близько 0», – розповіли в Укргідрометцентрі.

​