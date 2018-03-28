Теніс: Світоліна програла латвійці українського походження у чвертьфіналі турніру в США

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла Олені Остапенко, латвійці українського походження, у чвертьфіналі турніру Miami Open у США.

Світоліна програла обидва сети – 6:7, 6:7.

Світоліна є четвертою ракеткою світу, Остапенко – п’ятою.

У січні Світоліна стала переможницею турніру Brisbane International, а потім вийшла до чвертьфіналу Australian Open, що є найкращим її результатом на цих змаганнях.

У лютому українка перемогла на турнірі Dubai Tennis Championships в Об’єднаних Арабських Еміратах.