Бойовики на Донбасі стріляли понад півсотні разів, втрат у ЗСУ немає – штаб

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 28 березня 54 обстріли позицій ЗСУ, в результаті яких жоден український військовий не постраждав, йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

За даними українських військових, на донецькому напрямку бойовики напередодні стріляли з різних видів озброєння в Широкині, Павлополі, Гнутові, поблизу Водяного, Пісків, Авдіївки, Новотроїцького, Опитного, Кам’янки, Талаківки, Мар’їнки, Шахти Бутівка та Новомихайлівки.

Згідно з повідомленням штабу, обстріли також тривали на луганському напрямку – під вогонь бойовиків потрапили Катеринівка і Щастя.

В угрупованні »ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі північних околиць окупованого Донецька. На сайтах угруповання «ЛНР» поки не повідомляли, як минули останні години на захоплених бойовиками територіях.

Згідно з домовленостями тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, черговий режим припинення вогню мав розпочатися з початку доби 5 березня. Сторони неодноразово заявляли про його порушення і звинувачували в цьому одна одну.