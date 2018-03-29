У Конотопі на Сумщині оголосили жалобу за загиблим у АТО 19-річним бійцем

У місті Конотоп Сумської області оголосили жалобу за загиблим у АТО 19-річним бійцем, повідомили Радіо Свобода у Конотопській міській раді.

«Видано розпорядження міського голови від 28.03.2018 року про оголошення в місті Конотопі днів жалоби у зв’язку з загибеллю Кривича А.А. в зоні проведення заходів національної безпеки», – повідомили у міськраді.

В оголошені з 28 до 30 березня дні жалоби в місті будуть обмежені розважальні заходи і приспущені прапори на держустановах.

Напередодні у фонді «Повернись живим» повідомили, що на Донбасі в результаті бойових дій 27 березня загинув 19-річний боєць-доброволець Андрій Кривич з позивним «Діллі».

«Життя «Діллі» 27 березня забрала куля ворожого снайпера», – повідомили у фонді.

У штабі АТО, який фіксує втрати на фронті військовослужбовців Збройних сил України, у звітах за 27 березня повідомляли, що ніхто з бійців ЗСУ не загинув.

Загиблий 19-річний юнак був бійцем Добровольчого українського корпусу «Правого сектора» .