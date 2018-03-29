Екс-президент Франції Саркозі постане перед судом – ЗМІ

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі постане перед судом за звинуваченнями в корупції і зловживанні впливом, повідомляють світові інформаційні агентства. Відповідне рішення суд ухвалив 29 березня.

Перед судом мають постати також адвокат Саркозі і суддя, який вийшов на пенсію, пишуть медіа.

Саркозі звинувачують у тому, що він намагався незаконно отримати від судді інформацію про розслідування щодо можливих порушень під час залучення фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року. За інформацією ЗМІ, існують записи телефонних розмов, на яких Саркозі пропонує судді посаду в Монако взамін на ці дані. Видання Le Figaro зазначає, що це сталося у 2014 році.

Дата засідання невідома.63-річний колишній президент може оскаржити рішення.

Це одна із кількох справ, пов’язаних із корупцією, у яких фігурує Саркозі.

21 березня після дводенного допиту антикорупційною поліцією Саркозі висунули звинувачення в незаконному фінансуванні його президентської кампанії 2007 року, пасивній корупції і отриманні грошей від покійного нині лівійського лідера Муаммара Каддафі.

Слідчі розслідують твердження про те, що уряд Каддафі таємно надав Саркозі 50 мільйонів євро (62 мільйони доларів) на президентські вибори 2007 року.

Сам Саркозі відкидає звинувачення.

Він був президентом Франції з 2007 до 2012 року. На виборах 2012 року він програв кандидату від Соціалістичної партії Франсуа Олланду.