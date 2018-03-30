У Сербії провели евакуацію з будівлі парламенту після погроз чоловіка підірватися

Поліція у столиці Сербії Белграді 29 березня провела евакуацію з будівлі парламенту країни після того, як чоловік пригрозив підірвати себе під будівлею законодавчого органу.

Місцеві ЗМІ повідомили, що чоловік мав при собі зброю і вибухівку, але після години переговорів здався службам безпеки.

Чоловіка відвезли в лікарню для психіатричної експертизи.

За неофіційними даними, затриманий є колишнім сербським військовим, який намагався привернути увагу до судової справи, в якій він фігурує.