До КНДР вперше за понад 10 років прибули південнокорейські музиканти

Понад 100 відомих південнокорейських артистів прибули до столиці КНДР Пхеньяна, щоб взяти участь у двох шоу.

Один із концертів має відбутися 1 квітня, а інший – у вівторок, 3 квітня. Цей візит південнокорейських артистів до КНДР – став першим за понад 10 років. У складі делегації, зокрема, є південнокорейські поп-зірки.

На 27 квітня запланований саміт за участі Південної та Північної Кореї. Лідер КНДР Кім Чен Ин зустрінеться з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.

Домовленість про переговори з’явилася після того, як лідер Північної Кореї несподівано приїхав з візитом до Китаю і провів у Пекіні переговори з президентом Сі Цзіньпіном.

Крім того, очікується, що до кінця травня відбудеться зустріч між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом.

Лідери двох Корей мали переговори лише двічі, у 2000 і 2007 роках, за часів попередніх ліберальних урядів у Сеулі.

Нинішній саміт у квітні – лише третій, який відбудеться після війни в 1950-53 роках. Аналітики вважають, що він може мати важливе значення у контексті міжнародних дипломатичних зусиль зі стримування ядерної програми КНДР.