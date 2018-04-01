Штаб: бойовики на Донбасі порушують перемир’я, використовують міномети і кулемети

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі сьогодні підтримувані Росією бойовики здійснили 14 обстрілів позицій українських військових, постраждалих немає.

Як повідомляє прес-центр штабу, на луганському напрямку сепаратисти із заборонених 120 міліметрових мінометів і двічі з великокаліберних кулеметів обстрілювали укріплення ЗСУ поблизу Луганського.

За даними штабу, на донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів сепаратисти відкривали вогонь по українських опорних пунктах у Пісках, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля Водяного.

Також обстріли були біля Авдіївки, Шахти Бутівка і Водяного.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові тричі обстріляли село Василівка біля Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» заявили про чотири порушення режиму тиші з боку українських військових.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя за трохи більше ніж три місяці спроба домовитися про перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.