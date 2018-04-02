Росія висилає чорногорського дипломата у зв’язку зі «справою Скрипаля»

Росія оголосила персоною нон грата співробітника чорногорського посольства, повідомило Міністерство закордонних справ Росії.

У відомстві заявили, що до МЗС викликали посла Чорногорії в Росії.

«Йому була вручена нота протесту і заявлено, що у відповідь на необґрунтовані вимоги Чорногорії про висилання російського дипломатичного співробітника на підставі бездоказових звинувачень Великої Британії на адресу Росії через так звану «справу Скрипалів» російська сторона оголошує «persona non grata» співробітника чорногорського посольства», – заявили в МЗС.

Сергій Скрипаль є колишнім офіцером російської військової розвідки, якого судили в Росії за шпигунство. Його разом із дочкою Юлією виявили 4 березня непритомними на лавці в парку в Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною з серії «Новачок», яку розробили в Росії (СРСР).

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

Згодом до вислання дипломатів або відкликання з Росії послів вдалися понад 30 країн, які таким чином висловили солідарність із Лондоном. Україна, яка оголосила небажаними особами 13 дипломатів, є на третьому місці за кількістю таких осіб – слідом за США та Великою Британією.

Міністерство закордонних справ Росії натомість оголосило про «дзеркальні заходи» щодо 23 держав. Представники дипмісій Албанії, Німеччини, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Македонії, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Румунії, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції та Естонії повинні залишити Росію до 7 квітня.