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02 Квітень 2018, Київ 21:52
Новини | Події

Фонтани на майдані Незалежності та Русанівці запрацюють з 1 травня – КМДА

Ілюстративне фото

У Києві тривають роботи із розконсервації фонтану на майдані Незалежності, його мають намір запустити в роботу 1 травня, мовиться на сайті КМДА.

«На світло-музичних водограях буде оновлений та збільшений музичний репертуар, тож незабаром всі мешканці та гості столиці почують улюблені хіти як у самому серці столиці, так і на набережній в акваторії Русанівського каналу», – йдеться у повідомленні.

Планується, що фонтаниу столиці працюватимуть щодня, окрім понеділків, до 30 вересня.

У травні минулого року у центрі Києві запрацювали оновлені фонтани, що не що не працювали три роки після подій Майдану.

Світломузичні фонтани запрацювали у центрі Києва (відео)
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Світломузичні фонтани запрацювали у центрі Києва (відео)

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Окрім того, влітку 2017 року на Русанівському каналі запрацювали 12 світло-музичних фонтанів.

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