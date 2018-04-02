Поліція: викрито хакера, що крав сторінки українців у соцмережах і вимагав за них викуп

Кіберполіція повідомила про викриття 23-річного хакера з Києва, що за допомогою фішингу відбирав у власників доступ до їхніх персональних сторінок у соцмережах, після чого вимагав за нього гроші.

«Крім персональних сторінок, він також орієнтувався на профілі Інтернет-магазинів у соціальній мережі Instagram. Використовуючи фейкові сторінки та електронні листи, нібито від адміністрації Instagram, зловмисник отримував доступ до зазначених сторінок. Після чого надсилав потерпілим Email-повідомлення, в яких пропонував за 10 тисяч гривень розблокування сторінки», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Під час обшуку у чоловіка вилучили для експертизи комп’ютерну техніку та мобільні телефони з різними сім картками, які той, як підозрюється, використовував для реєстрації фейкових доменних імен, а також – блокнот з чорновими записами, де записані усі операції по руху коштів.

Кількість кіберзлочинів в Україні щороку зростає, повідомив перший заступник начальника Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак в ефірі Радіо Свобода.

2017 року кіберполіція супроводжувала близько 7 тисяч кримінальних проваджень, з них 4,5 тисячі – винятково кіберзлочини, повідомляв раніше голова Департаменту кіберполіції виданню «Економічна правда»