Путін і Ердоган в Анкарі обговорили поставки С-400 і відкрили будівництво АЕС

Для Росії є «пріоритетом» виконання контракту на поставку до Туреччини зенітно-ракетних систем С-400, заявив президент Росії Володимир Путін під час візиту в Анкару.

У столиці Туреччини 3 квітня відбулися переговори Путіна з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Із Путіним в Туреччину прилетіла представницька делегація за участю міністрів, керівників держкорпорацій і бізнесменів.

Крім того, лідери двох країн були присутні на церемонії відкриття будівництва першої турецької атомної електростанції Аккуйю, яке буде вестися за участю «Росатома».

В Анкару також прибув президент Ірану Хассан Роугані. Очікується, що 4 квітня лідери трьох країн обговорюватимуть сирійський конфлікт.

Візит Путіна до Туреччини – його перша закордонна поїздка після переобрання на посаду президента Росії.

Відносини між Росією і Туреччиною зіпсувалися після того, як турецькі літаки збили російський військовий літак поблизу сирійського кордону в листопаді 2015 року. Однак згодом вони відновилися практично в повному обсязі.

Сторони налагодили співпрацю і в Сирії, де вони підтримують різні сторони конфлікту – фактично розмежувавши «сфери впливу» в цій країні. У результаті Туреччина не робила кроків, щоб зупинити наступ військ сирійського президента Башара Асада в Алеппо і Східній Гуті, а Росія не заперечувала проти турецької операції проти курдів в Афріні.