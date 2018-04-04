Парубій заявив, що звернеться до генпрокурора з запитом щодо ситуації з Бубенчиком

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що звернеться до генпрокурора з запитом щодо ситуації стосовно активіста Майдану Івана Бубенчика.

Парубій повідомив, що він обговорював з генпрокурором затримання активіста Майдану Івана Бубенчика.

«Ми домовилися, щоб я від свого імені і від імені Верховної Ради дав письмовий запит і до кінця дня генеральний прокурор пообіцяв, що він в ситуації розбереться і дасть відповідь з приводу тих подій, які відбулися щодо Бубенчика», – сказав він.

Парубій пообіцяв проінформувати український парламент про відповідь генпрокурора.

Печерський райсуд Києва 3 квітня відклав розгляд запобіжного заходу для активіста Майдану Івана Бубенчика, підозрюваного в убивстві правоохоронців. Сьогодні суд має продовжити розгляд питання про запобіжний захід Бубенчику.

3 квітня начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив Радіо Свобода, що Бубенчику оголосили про підозру у вчиненні вбивств двох правоохоронців і одного замаху на вбивство.

19 лютого 2016 року Горбатюк розповідав Радіо Свобода про те, що Генпрокуратура України вже викликала на допит майданівця Івана Бубенчика, який заявляв, що 20 лютого 2014 року застрелив на Майдані двох силовиків, проте він на допит не з’явився.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули. У департаменті спецрозслідувань розповідають, що за чотири роки у «справах Майдану» ухвалено 50 судових вироків, 412 особам повідомлено про підозру, але реально відбуває покарання тільки 1 людина.