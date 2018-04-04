«Справа Бубенчика»: суд відмовив адвокатам у відводі судді

Печерський райсуд Києва відмовив у відводі судді, який розглядає запобіжний захід для активіста Майдану Івана Бубенчика, підозрюваного у вбивстві двох правоохоронців і одному замаху на вбивство.

Ввечері 3 квітня суд відклав розгляд запобіжного заходу для Івана Бубенчика, оскільки сторона захисту оголосила відвід судді.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, сьогодні суд не задовольнив відвід, оскільки для цього недостатньо підстав.

Розгляд питання про обрання запобіжного заходу для Бубенчика продовжать, проте час розгляду ще невідомий.

Генпрокурор Юрій Луценко вважає неправильною кваліфікацію дій Бубенчика, генпрокурор також змінив групу прокурорів, що розслідує цей епізод.

19 лютого 2016 року Горбатюк розповідав Радіо Свобода про те, що Генпрокуратура вже викликала на допит майданівця Івана Бубенчика, який заявляв, що 20 лютого 2014 року застрелив на Майдані двох силовиків, проте він на допит не з’явився.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.