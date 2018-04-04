Влада Києва планує завершити опалювальний сезон 6 квітня, повідомила Київська міська державна адміністрація.

«За прогнозом погоди, що надійшов від Українського гідрометцентру, з 4 квітня і в найближчі дні середньодобова температура повітря буде значно вищою, ніж 8 градусів тепла. Тепла погода збережеться і надалі. У зв'язку з цим місто надає доручення теплопостачальним компаніям – ПАТ «Київенерго», ТОВ «Євро-Реконструкції» та іншим – розпочати згортання систем теплозабезпечення», – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що адміністративні будівлі у Києві розпочали відключатися від тепла ще раніше, за індивідуальними заявками. Станом на 3 квітня понад 500 адміністративних будівель, офісних приміщень тощо відключені від опалення.

Опалювальний сезон у Києві розпочався 16 жовтня 2017 року.