150 будинків у Києві виявились не готовими до подачі тепла – представник «Київенерго»

Опалювальний сезон почався номінально, але не фактично: навіть у столиці тепло з’явилося не всюди. Голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков нагадує: за готовність будинку до подачі опалення несуть відповідальність і самі мешканці. А експерт з енергетики Геннадій Рябцев застерігає: проблем з теплопостачанням лише побільшає, коли дасться взнаки недосконала інфраструктура. Уряду ж, на його думку, не слід звітувати про місцеві органи влади.

Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на селекторній нараді з керівниками областей зазначив, що в Україні є регіони, які вже стовідсотково під'єдналися до тепла, а в інших виникають з цим проблеми. Проте це відбувається винятково з вини органів місцевого самоврядування, наголошує Зубко.

«Я ще раз хотів би, щоб усі схаменулися і перестали іноді прикривати свою управлінську імпотенцію тим, що чогось не вистачає, коли 20 жовтня хтось згадує про те, що потрібно щось запустити. Ми передивимось усі ці речі і систематизуємо їх. Направимо також до Генеральної прокуратури ті речі, де органи місцевого самоврядування невчасно виконували свої обов’язки», – пообіцяв міністр.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев погоджується з тим, що необхідно розмежовувати відповідальність центральних та місцевих органів виконавчої влади.

За те, щоб у нас було тепло взимку, поки що відповідають місцеві органи влади. Але дивує тоді, чому урядовці на найвищому рівні час від часу рапортують про свої досягнення

«За те, щоб у нас було тепло взимку, поки що відповідають місцеві органи влади, і за подачу в тому числі теплової енергії, гарячої води, надання більшості житлово-комунальних послуг – все це відповідальність місцевих органів влади. Але дивує тоді, чому урядовці на найвищому рівні час від часу рапортують про свої досягнення», – зауважив він в ефірі «Ранкової Свободи».

Ще до початку опалювального сезону Геннадій Зубко звітував про майже повну готовність житлово-комунального сектору до холодів.

На думку Рябцева, проблеми з теплопостачанням виникають через брак особистої відповідальності місцевих чиновників.

«Керівники на місцях розуміють, що ніхто їх знімати не приїде, як це робить Олександр Лукашенко в нашій братній Білорусі. Ніхто з них не відчуває відповідальності перед виборцями», – переконаний він. Об’єктивний чинник полягає в тому, що місцевій владі може просто не вистачати фінансування, каже Рябцев.

Він також прогнозує, що ситуація з опаленням може погіршитись, якщо внаслідок похолодання проявляться недоліки застарілої інфраструктури.

«Ще не спрацювали ті проблеми, які зараз перебувають під землею: маються на увазі труби, які зношені на 90% і більше – теплотраси, які вчасно не ремонтують і не замінюють. Чим далі, тим буде складніше», – наголошує Рябцев.

За його оцінками, повне оновлення теплотрас за вартістю й тривалістю робіт можна порівняти з ремонтом доріг.

«Якщо говорити про дороги й теплотраси, то десь однакова сума – десь 80 мільярдів гривень упродовж десяти років з урахуванням інфляції. Тоді можна було б сподіватися на певні покращення», – припускає він.

Голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков стверджує, що принаймні в столиці до опалення під'єднані вже 95% житлових будинків.

«150-160 будинків (кількість змінюється) не мають тепла лише тому, що ці будинки не можуть прийняти тепло. Вони не підготовлені до прийняття тепла, немає відповідних форм Е-8, які підтверджують, що внутрішньобудинкові мережі здатні приймати тепло, тому зараз іде робота», – пояснив він.

За словами Плачкова, відповідальність за приведення будинку в готовність до опалювального сезону лежить на самих власниках, адже «Київенерго» не опікується внутрішньобудинковими мережами.

Ще однією проблемою опалювального сезону Іван Плачков вважає недосконалу тарифну політику.

«Для бюджетних закладів у тарифах передбачена вартість газу 4900 гривень за метр кубічний, а ціна, за якою продає для бюджетних організацій «Нафтогаз України» – 7900, вже закладені збитки компанії на діяльність із теплопостачання», – каже експерт.

Заборгованість держави за субсидіями, за його даними, складає два мільярди гривень. Як нагадує Плачков, проблема заборгованостей не нова.

Є ще заборгованість за різницю в тарифах за 2015 рік. Тільки по «Київенерго» ця заборгованість складає понад 350 мільйонів

«Сьогодні є ще заборгованість за різницю в тарифах за 2015 рік. Тільки по «Київенерго» ця заборгованість складає понад 350 мільйонів», – каже він.

Представник компанії згадує також про помилкову формулу нарахування платежів, через яку кияни отримували завищені рахунки.

«Потім цей алгоритм був змінений, і по місту Києву нарахували середньостатистичні дані по тих будинках, в яких є лічильники, і цей обсяг споживання переносився на ті будинки, в яких немає лічильників. І більш-менш ця система працювала об’єктивно», – каже він. На цей рік таких змін в алгоритмі поки що не передбачено, та Плачков сподівається, що уряд ще ухвалить відповідну постанову.

Геннадій Рябцев додає до цього, що уряду варто було б звітувати не про готовність місцевих органів влади до опалювального сезону, а про власну готовність виконувати взяті на себе зобов’язання, адже місцева влада в будь-якому разі нездатна вирішити проблему боргів за субсидіями.

«Слід просто знати і чітко розмежовувати, що українцям вимагати від уряду, а що – від місцевих органів влади. Якщо йдеться про відсутність гарячої води – це, зрозуміло, проблема від ОСББ і вище, аж до місцевої чи сільської влади. А якщо йдеться про систему нарахування субсидій, борги взаємні, відсутність коштів на місцевому рівні для здійснення їхніх повноважень – це, зрозуміло, справа уряду і саме на ньому лежить відповідальність», – переконаний він.

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