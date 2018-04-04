Кабмін починає новий конкурс із відбору членів наглядової ради «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів починає новий конкурс із відбору кандидатів на посади членів наглядової ради «Укрзалізниці», повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми починаємо новий конкурс за новою процедурою з міжнародними партнерами. Усе – як має бути», – сказав Гройсман.

Під час попереднього конкурсу заявки кандидатів на посади членів наглядової ради приймали до 20 листопада. Їх подали понад 50 претендентів.

21 березня 2018 року уряд затвердив нову процедуру відбору керівництва найбільших держпідприємств. Комітет з відбору було скорочено з 18 осіб до восьми, з яких чотири – представники держави, а ще чотири – недержавні експерти з правом дорадчого голосу, яких затверджує Кабмін.

Згідно з новою процедурою, кандидатури для комітету підбиратиме спеціально створена комісія, а не міністерства і відомства, як це було раніше. До її складу входять п'ять членів, серед яких – два представники секретаріату Кабінету міністрів, по одному представнику від Міністерства юстиції та органу управління, а також експерт із підбору персоналу.