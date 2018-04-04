Фігурантам «справи українських диверсантів» Дудці і Бессарабову продовжили арешт

Підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд 4 квітня ще на три місяці продовжив термін утримання під вартою фігурантам так званої «справи українських диверсантів» Володимиру Дудці й Олексію Бессарабову, повідомляє Кримська правозахисна група.

За інформацією родичів Володимира Дудки, обох фігурантів «справи українських диверсантів» залишили в СІЗО до 8 липня. Рішення виніс суддя Ігор Кожевников.

Також повідомляється, що засідання суду проходило у відкритому режимі.

За інформацією російського державного інформагентства ТАСС, Севастопольський міський суд повернув кримінальну справу відносно Володимира Дудки й Олексія Бессарабова прокурору «для усунення недоліків».

9 листопада 2016 року в анексованому Криму затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні Москві кримські силовики назвали членами «диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України».

Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя 10 листопада 2016 року заарештував затриманих. Після цього термін утримання під вартою відносно Штиблікова, Бессарабова і Дудки продовжували кілька разів.

Севастопольський міський суд 16 листопада 2017 року засудив Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в 200 тисяч рублів (95 тисяч гривень).

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі «Номос». Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявляли, що затримані в Криму громадяни України не є ані співробітниками служби, ані контактними особами з боку СБУ.