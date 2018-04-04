НАБУ перевіряє, чи отримувала Тимошенко 4 мільйони євро від Каддафі – Ар’єв

Національне антикорупційне бюро України перевіряє, чи отримувала нині народний депутат Юлія Тимошенко 4 мільйони євро від вже покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі у 2010 році, повідомив народний депутат Володимир Ар’єв, який звернувся до НАБУ із відповідним запитом.

«Інформуємо, що за результатами розгляду вашого запиту детективами Національного бюро розпочато інформаційно-аналітичне дослідження, у ході якого витребувано додаткову інформацію із зазначеного питання в установленому законом порядку», – йдеться в документі, який Ар’єв оприлюднив у Twitter.

19 лютого арабська міжнародна газета Asharq Al Awsat зі штаб квартирою в Лондоні заявила, що режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі міг бути причетний до фінансування окремих президентських кампаній у Європі, зокрема і в Україні, на користь кандидата на виборах у 2010 році Юлії Тимошенко. Видання повідомляло, що принаймні 4 мільйони євро були надані на кампанію нинішнього лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Водночас у коментарі Радіо Свобода речниця Юлії Тимошенко Марина Сорока зазначила: «Ця інформація не відповідає дійсності, це все неправда».