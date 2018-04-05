Супрун: в Україні 200 тисяч людей вже записалися до своїх лікарів

Декларації з лікарями вже підписали 200 тисяч українців від 2 квітня, коли розпочалася кампанія «Обери свого лікаря», заявила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в Києві.

«Вже 200 тисяч людей записалися до своїх лікарів. Більше ніж 1 200 самих лікарів записалися. Можемо обрати будь-якого лікаря, сімейного терапевта або педіатра, тоді цей лікар або його адміністратор як уповноважена особа має через комп’ютер ввести в електронну базу даних охорони здоров’я інформацію про пацієнта, потім видруковується декларація, дві копії, пацієнт підписує і бере одну свою, другу передає лікарю, лікар ставить цифровий підпис на декларації і воно входить у систему. Немає паперових декларацій, лише роздруківка того, що було вкладено у комп’ютер», – сказала Супрун в ефірі Радіо Свобода.

За її словами, у травні буде система, де телефоном лікар зможе записати пацієнта.

2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати у будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути підключеним до системи «Електронне здоров’я».

МОЗ у своїх рекомендаціях зауважувало, що один лікар може обслуговувати максимум дві тисячі пацієнтів, але можуть бути і виняткові ситуації.

4 квітня Супрун заявляла, що декларації з лікарями вже підписали 170 тисяч українців.