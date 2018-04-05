Суд арештував депутата з Криму, підозрюваного в причетності до анексії

Херсонський міський суд ввечері 5 квітня заарештував на два місяці затриманого українськими силовиками на адмінкордоні з анексованим Кримом депутата підконтрольної Росії Євпаторійської міськради Сергія Осьмініна. Таким чином, він перебуватиме за ґратами до 1 червня включно, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Раніше повідомлялося, що в будівлі Херсонського міського суду сталася бійка, в результаті якої група невідомих осіб намагалася «відбити» затриманого Сергія Осьмініна у співробітників управління СБУ в АРК.

3 квітня співробітники Служби безпеки України затримали депутата підконтрольної Росії Євпаторійської міської ради анексованого Росією Криму за підозрою в причетності до анексії півострова.

У спецслужбі стверджують, що колишній депутат міськради Євпаторії в березні 2014 року брав участь у діяльності так званої «самооборони Криму». За даними СБУ, під час анексії Криму депутат «брав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування України».

Згідно з повідомленням прокуратури Автономної Республіки Крим, затриманому українськими силовиками 3 квітня на адмінкордоні з Кримом депутату підконтрольного Росії Євпаторійської міськради загрожує до 10 років в'язниці.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.