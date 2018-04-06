«Перманентна Революція». У Будапешті експонується виставка картин 38 українських митців

Із 6 квітня до 24 червня в будапештському музеї Людвига експонується виставка українського сучасного мистецтва «Перманентна Революція», на якій представлені картини 38 художників з України, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Показ організований у рамках проекту фонду Zenko Foundation під патронатом кураторів Аліси Ложкіної та Костянтина Акінші з українського боку, а також директора музею Людвига Фабеньї з угорського.

Організатори заходу наголосили на тому, що «в європейському музейному просторі» вперше представлене українське сучасне мистецтво творами кількох поколінь художників з України, які відобразили у картинах своє бачення життя у контексті соціальних трансформацій, що відбулися в країні впродовж останніх трьох десятиліть.

На думку авторів, експозиція може розповісти не лише про стан сучасного українського мистецтва, а й про те, як люди переживають і сприймають соціальні травми, які вони отримали або з якими зіштовхуються щодня.

На відкритті виставці посол України в Угорщині Любов Непоп, згадуючи про представлену на експозиції картину «Опік реальності», сказала, що її сюжет наводить на думку про те, через які випробування проходить держава в умовах російської агресії.

«Реальність України, частина якої – Крим і Схід – окуповані Росією, так само обпалена, як і полотно на цій картині», – сказала Непоп.

Посол нагадала і про «обпалюючий» ефект фейкових повідомлень про Україну в умовах протидії російській агресії. «Маємо почати тверезо дивитися на реальність, не даючи можливості цим фейкам, як обпаленим папірцям, повільно тліти у свідомості, ...забираючи віру в ті цінності, на яких ґрунтується сучасна демократія», – наголосила посол.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Пізніше на Донбасі розпочався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.