Заборонена фотовиставка про війну в Україні відбувається в Будапешті

Угорщина – У Будапешті відбувається фотовиставка «Ціна Свободи», присвячена українським військовим, які беруть участь у збройному конфлікті на Донбасі, волонтерському рухові в Україні та громадсько-освітньому проекту «Жовтий автобус». За словами організаторів, минулого року цю виставку заборонили в іншому угорському місті – Мішкольці.

У Центрі української культури, освіти й документації в Будапешті відбувається фотовиставка з України «Ціна Свободи», у тематичному фокусі якої – збройні захисники незалежності України, волонтери та учасники акції «Жовтий автобус», громадсько-освітнього проекту на звільнених від підтримуваних Росією бойовиків територіях Донбасу.

Захід відбувається в рамках Днів української культури в Угорщині за сприяння і консолідованої організаційно-фінансової підтримки національного самоврядування українців міста Мішкольц (північно-східна Угорщина), Центрального проводу національного самоврядування українців Угорщини (ДОСУУ), Товариства української культури в Угорщині (ТУКУ), столичного самоврядування українців, а також місцевих національних осередків українців у містах Веспрем, Ніредьгаза, Сеґед, включно з самоврядуваннями українців ІХ і ХХ-го районів Будапешта.

Пройти через приниження

На відкритті виставки голова місцевого самоврядування українців міста Мішкольц Марія Іґнац повідомила, що після огляду аматорських фоторобіт із фронту організатори заходу пропонують гостям показ документального фільму режисера Леоніда Канфера «Моя війна. Два життя Василя Сліпака».

«Ми давно готувалися до цієї виставки, витратили на неї багато сил та енергії. Вона мала відбутися ще рік тому у Мішкольці на ювілейному святі з нагоди створення нашого самоврядування у 2002 році. Але з політичних причин нам доводиться тільки роком пізніше відкривати цю виставку, тому що – скажу відверто – нас змусили це зробити», – каже Марія Іґнац.

Вона заявила, що у її житті «таке приниження довелося пережити лише тричі».

«За радянських часів я вийшла заміж за іноземця і мала виїхати в Угорщину. Мене викликали в райком комсомолу, примусили здати членський квиток і мало не прямим текстом назвали «зрадником батьківщини». Вдруге мені «урвали» честі в радянському консульстві у Дебрецені, коли я оформляла документи на отримання громадянства ще тоді Угорської народної республіки. Мені два рази завертали мої папери і так само навішували тавро «зрадника народу». Я ніколи не думала, що проживши по тому на своїй другій батьківщині багато років, мене ще раз так огидно принизять», – розповіла Іґнац.

Жінка стверджує, що її тричі викликали в мерію Мішкольця і «правдами й неправдами змушували відмовитися від виставки».

«Оскільки часу було обмаль до початку нашого ювілейного свята, у нас практично не залишалося можливості поборотися за наше діло. Але є Бог на небі: нас підтримали побратими і друзі в Угорщині, українські дипломати, національно-патріотичні організації в Україні... Сьогодні ми тут зустрілися і таки подивимося цю виставку, яку нам не дали провести у Мішкольці», – заявила Іґнац.

Посол України в Угорщині Любов Непоп подякувала депутатам українського самоврядування у Мішкольці, які, попри серйозні перешкоди з боку міської мерії, довели справу до кінця. За її словами, на подяку також заслуговує вся об’єднана українська громада в Угорщині, що своїми заходами, громадськими акціями, а також великими зусиллями кожного з її членів «стоїть за Україну, за її цілісність, щоб вона витримала, вистояла і перемогла в протидії російській агресії». Посол також уклонилася гостям з України, які «на практиці виборюють її свободу, відстоюють суверенітет, ризикуючи своїм життям, оплакуючи друзів, котрі віддають свої життя за Україну».

Стосовно документального фільму «Моя війна. Два життя Василя Сліпака» Любов Непоп сказала, що для неї знаковою є одна фраза, висловлена кимось із персонажів, про те, що «проблема полягає в тому, що частина людей вважає, що війна є, а частина цієї війни не бачить».

«Дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що війна, яку веде проти України Росія, точиться не тільки на непідкотрольній нам території. Вона також іде з різноманітними гібридними видозмінами по всій території України, за її межами», п– наголосила посол України. Вона закликала об’єднувати зусилля в усіх сферах людської діяльності по світу, щоб досягти повної перемоги у цій війні.

Угорці не знають про війну в Україні

Представник української меншини у парламенті Угорщини Ярослава Хортяні сказала на відкритті виставки, що «на кожній світлині про війну в Україні проступає історія конкретного людського життя і навіть смерті».

За її словами, докази цьому можна почути в розповідях гостей з України, учасників бойових подій на Донбасі, які воювали у складі полку поліції особливого призначення «Київ» і підрозділах десантно-штурмових військ із Миколаєва. Ярослава Хорятні також закликала об’єднуватися задля досягнення українцями єдиної мети – побудови сильної демократичної України.

Пані Хортяні пригадала розмову з одним угорським політиком, який недавно відвідував Росію.

«На запитання про те, що йому сказали на офіційному рівні про російсько-українську війну, він відповів, нібито росіяни люблять українців, адже вони їхні брати. На це я зауважила співрозмовнику, що якби не любила Угорщину, побажала б таких «братів» і цій країні», – розповіла представник української меншини у парламенті Угорщини.

Голова Центрального органу самоврядування українців Угорщини Юрко Кравченко підкреслив: «Ми повинні доносити до угорців правду про події в Україні. Ця виставка триватиме в нашій мистецькій галереї довший час. Постараємося запрошувати на неї більшу кількість угорців, щоб вони побачили, бо не розуміють реалій, вони – далеко від війни і не усвідомлюють причин її початку. Хай подивляться своїми очима, що це таке... Вони не знають про страждання українського народу і подвиги наших героїв».

Він заявив, що українці й надалі організовуватимуть подібні виставки в Центрі.

«Дуже важливо, щоб члени нашого самоврядування і волонтери Вікторія Іґнац із Мішкольця, Олег Турик із Будапешта й Ірина Закар із Веспрема продовжували робити свою благородну справу, щоб через них і ми мали змогу допомагати Україні», – сказав Кравченко.

Чому мерія все-таки заборонила українську виставку?

Звертаючись до угорських гостей фотовиставки «Ціна Свободи» їхньою рідною мовою, член самоврядування українців Мішкольця і дипломована медсестра Вікторія Іґнац розповіла про перипетії, через які пройшли організатори експозиції – ветерани бойових дій на Донбасі із Миколаєва, з одного боку, та українці Мішкольця, з іншого, - в адміністративному центрі області Боршод-Абауй-Земплин.

За словами Іґнац-молодшої, виставку перейменовували тричі. Минулого року вона мала назву «Нескорені», тому що в кожному фото можна бачити силу, передусім моральну, українських захисників, що українці тримаються разом і що їх ніколи не перемагали зовнішні вороги без допомоги внутрішніх.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про те, що насправді могло спровокувати посадовців мерії Мішкольця заборонити фотовиставку з України в цьому місті минулого року, Вікторія Іґнац зауважила, що, на її думку, в цих подіях прослідковується російський слід.

«Через заборону мерії ми не могли запросити на початок квітня до Угорщини укладачів фотовиставки з Миколаєва. Приїхали до нас з України тільки волонтери, які, подібно до мене, також їздили на ті прифронтові території, де і я побувала. Для презентації своєї волонтерської діяльності я вже не могла скористатися фотографіями виставки. Тому підготувала для аудиторії кілька відеороликів, які демонструвалися під супровід гітари. Хоч не всі кадри були, які ми хотіли показати, але між ними виявилися і такі, що глядачі зрозуміли, що волонтерство в Україні – важлива справа і що це треба підтримувати», – розповіла Іґнац.

За її словами, коли світлини побачив представник міської мерії, він почав дуже обурюватися, встав і «пішов геть».

«Пізніше дізналися, що на період запланованого нами показу виставки у Мішкольц майже на тиждень приїхала офіційна делегація росіян із Єкаренбурга. Була й інша причина: нам казали в мерії, мовляв, а як відреагує на вашу виставку посольство Росії, адже буде зрозуміло, що їхніх військових вбивають у чужій країні. Там виникла суперечка про окуповані Крим і частину Донбасу», – згадала Іґнац.

На її думку угорські чиновники показали, що «стоять на проросійських позиціях».