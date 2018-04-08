Поліція в Німеччині навела нові деталі щодо наїзду на людей у Мюнстері

Поліція в Німеччині повідомила нові дані щодо наїзду на людей у місті Мюнстері на заході країни, внаслідок якого 7 квітня загинули дві людини і понад 20 були поранені чи травмовані.

За словами поліції, наразі немає ніяких підстав вважати, що водій авта, який після наїзду застрелився, мав спільників, – всупереч чуткам, ніби з автофургона, яким було скоєно наїзд, вискочили ще двоє людей.

Як заявив чільний представник прокуратури в Мюнстері Мартін Ботценгардт, правоохоронці досі не мають ніяких даних про мотиви наїзду і продовжують розслідувати всі можливості.

7 квітня міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн – Вестфалія Герберт Ройль заявляв, що на нинішньому ранньому етапі розслідування вважають: наразі немає ніяких даних, що могли б свідчити про зв’язок наїзду з ісламізмом. За його словами, водій авта був громадянином Німеччини.

Також тоді повідомляли, що слідство не розглядало наїзд як терористичний акт.

Німецький телеканал ZDF повідомляв, що водій недавно вчинив спробу самогубства. За даними каналу, чоловік мав контакти з ультраправими екстремістами, але сам до них не належав.

Як написала газета Süddeutsche Zeitung на своєму сайті, вважають, що водій був німцем середнього віку, який мав психологічні проблеми.

А видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомляло на своєму сайті, що 48-річний чоловік на ім’я Єнс Р. жив за пару кілометрів від місця наїзду.

За повідомленнями, в його фургоні знайшли, крім зброї, з якої він застрелився, також потужні феєрверки, а під час обшуку помешкання виявили ще багато таких феєрверків і виведений із боєздатного стану автомат Калашникова.

Чоловік в’їхав автофургоном в історичний центр 300-тисячного Мюнстера, давлячи людей на відкритій терасі біля популярного ресторану в суботній день, коли завдяки гарній теплій погоді на вулицях і в ресторанах було багато людей, зокрема й туристів. За повідомленнями, обоє загиблих – 51-річна жінка і 65-річний чоловік – приїхали з півночі Німеччини. Серед потерпілих кілька перебувають у критичному стані. На цей час повідомили, що двоє з потерпілих – громадяни Нідерландів, даних про інших іще не оголошували.

У Міністерстві закордонних справ України 7 квітня повідомляли, що з’ясовують, чи немає серед потерпілих українських громадян. Нової інформації з цього приводу ще немає.

Останнім часом наїзди автами на людей у місцях їхнього скупчення стали частим способом здійснення терористичних актів, переважно з боку ісламських екстремістів, у різних країнах, але іноді йдеться про дії психічно нездорових людей чи просто про нещасні випадки.