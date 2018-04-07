У Німеччині повідомили нові дані про чоловіка, що наїхав на людей у Мюнстері

У Німеччині повідомили нові дані про чоловіка, який здійснив наїзд автофургоном на групу людей у місті Мюнстері на заході країни, внаслідок чого загинули дві людини і кількадесят були поранені чи травмовані.

Як заявив міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн – Вестфалія Герберт Ройль, на нинішньому ранньому етапі розслідування вважають, що водій, який застрелив сам себе після наїзду, був громадянином Німеччини. Також наразі немає ніяких даних, що могли б свідчити про зв’язок наїзду з ісламізмом.

Але, додав Ройль, слідство йде «в усіх напрямках».

Він також підтвердив, що загалом загинули три людини – разом із водієм. Якийсь час поліція говорила про чотирьох загиблих.

Число потерпілих різні джерела називають як чи то принаймні 20, чи то близько 30. Серед потерпілих шість перебувають у важкому стані, дехто з них у загрозливому для життя.

Німецький телеканал ZDF повідомив, що водій недавно вчинив спробу самогубства. Як написала газета Süddeutsche Zeitung на своєму сайті, вважають, що водій був німцем середнього віку, який мав психологічні проблеми, його помешкання обшукують щодо можливих вибухових речовин. Поліція раніше повідомляла, що в фургоні виявили підозрілий предмет, який вивчали, щоб встановити, чи становить він небезпеку. За повідомленнями, саме це могло бути причиною того, що після наїзду поліція перекрила значну територію навколо місця трагедії.

Мотиви наїзду наразі не відомі, але, за повідомленнями, слідство на цей час не розглядає його як терористичний акт.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франк-Вальтер Штайнмаєр висловили співчуття родинам загиблих і потерпілим унаслідок наїзду на відкритий майданчик біля популярного ресторану у старовинному центрі Мюнстера.

Останнім часом наїзди автами на людей у місцях їхнього скупчення стали частим способом здійснення терористичних актів, переважно з боку ісламських екстремістів, у різних країнах, але іноді йдеться про дії психічно нездорових людей чи просто про нещасні випадки.