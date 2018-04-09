Порошенко і Ердоган обговорили звільнення утримуваних в Росії українців

Президент України Петро Порошенко і його турецький колега Реджеп Тайїп Ердоган обговорили звільнення утримуваних в Росії українських політв’язнів. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента України за підсумками зустрічі президентів в Стамбулі.

За повідомленням, на зустрічі обговорили ситуацію в окупованому Росією Криму.

Крім того, сторони обговорили ситуацію на Донбасі, а також можливість участі Туреччини у миротворчій місії ООН на окупованій частині Донбасу.

За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму.

4 квітня за підсумками переговорів в Мінську представниця України в гуманітарній підгрупі Контактної групи Ірина Геращенко заявила, що Київ готовий передати Росії 23 її громадян в обмін на українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.

У вересні 2017 року підконтрольний Кремлю суд в Криму за судив представників керівництва Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова. Чийгоза до восьми років колонії за звинуваченнями в організації масових заворушень. Умерова – до двох років колонії-поселення за звинуваченнями у публічних закликах до сепаратизму.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила й передала Туреччині Умерова та Чийгоза. Пізніше звільнені лідери Меджлісу кримськотатарського народу приїхали до Києва.