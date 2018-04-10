Порошенко заявляє, що доручив підготувати санкції проти російських олігархів

Президент України Петро Порошенко доручив підготувати рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти російських олігархів.

«Декілька днів тому я дав доручення Службі безпеки України, Кабінету міністрів і Раді національної безпеки і оборони, секретарю Ради підготувати відповідний проект рішення, який найближчими днями буде винесений на засідання РНБО. І санкції будуть введені», – повідомив Порошенко під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

За його словами, українські санкції «будуть максимально гармонізовані з рішенням уряду США».

6 квітня Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти 24 російських чиновників та олігархів і 14 компаній, що належать державі, та наближеним до Кремля олігархам.

У Росії 10 квітня другий день поспіль триває падіння фондового ринку й національної валюти. Таким чином інвестори продовжують реагувати на запроваджені США 6 квітня санкції.