ДСНС: на об’єктах із масовим перебуванням людей виявили понад 15 тисяч порушень

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що на сьогодні на об’єктах із масовим перебуванням людей виявили понад 15 тисяч порушень, з яких більше 5 тисяч не усувались протягом тривалого часу.

Як повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, в Україні потрібно перевірити понад 30 тисяч об’єктів із масовим перебуванням громадян, з них понад 4 тисяч торговельно-розважальних центрів.

«На сьогодні перевірено 1 319 об’єктів, з яких 937 дошкільних та шкільних закладів, 56 лікарень зі стаціонарним лікуванням, 326 торговельно-розважальних центрів і об’єктів дозвілля. Під час перевірок виявлено понад 15 000 порушень, з яких більше 5 тисяч не усувались протягом тривалого часу», – повідомив Чечоткін на засіданні уряду.

За його даними, найгірше виконують приписи у Донецькій, Сумській і Тернопільській областях, де не виконується понад 60% раніше запропонованих заходів.

Керівник ДСНС додає, що особливо перевіряють забезпечення безпеки людей, зокрема, відповідність вимогам пожежної безпеки, шляхи евакуації, наявність і технічних стан систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння, а також системи оповіщення і димовидалення.

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Наприкінці березня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що 30 березня ДСНС розпочне перевірки закладів масового скупчення людей на предмет вимог безпеки, передусім пожежної. Перед цим уряд доручив перевірити на пожежну безпеку торговельно-розважальні центри, кінотеатри, школи, дитячі садки й інші місця масового перебування людей.

Рішення ухвалили після пожежі в торгово-розважальному центрі в російському Кемерові 25 березня. За офіційними даними, жертвами стали 64 людини, серед них багато дітей.